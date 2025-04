Onde assistir Atlético-GO x Cuiabá pela Série B nesta terça-feira (22)

Dragão busca melhorar desempenho na competição, enquanto time mato-grossense ocupa a vice-colocação

Augusto Araújo - 20 de abril de 2025

Saiba onde assistir Atlético-GO x Cuiabá pela Série B nesta terça-feira (22). (Foto: Cleber Valera – ACG / Reprodução)

Melhorar o desempenho na Série B. Essa é a missão do Atlético-GO nesta terça-feira (22), ocasião na qual enfrenta o Cuiabá, em partida válida pela 4ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 19h30 no Estádio Antônio Accioly, localizado no Setor Campinas, em Goiânia. Lucas Casagrande irá comandar a equipe de arbitragem.

O Dragão ainda não conseguiu manter uma boa sequência jogando a Segunda Divisão de 2025. Após uma estreia com vitória, o time empatou e, na sequência, foi derrotado.

A partida mais recente, realizada na última quinta-feira (17), terminou no placar de 2 a 0 para a Ferroviária, em duelo que teve a Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), como palco.

Thiago Lopes, nos acréscimos do primeiro tempo, abriu o placar para os donos da casa. O outro artilheiro da noite foi o zagueiro Medina, aos 14 minutos da segunda etapa.

Com isso, o Atlético-GO caiu para a 12ª posição da Série B, com 4 pontos conquistados até o momento. A Ferroviária, por outro lado, subiu para 9º, com 5 pontos.

Mais uma para a conta

Por outro lado, o Dourado segue invicto na Série B, tendo chegado à segunda vitória em três jogos. A mais recente foi contra o Athletico, na última terça-feira (20).

O Furacão saiu na frente, aos 14 minutos do primeiro tempo, com um gol de Léo. Contudo, o Cuiabá reagiu no segundo tempo e, nos mesmos 14 minutos, empatou com Lucas Mineiro.

Por fim, 12 minutos depois, Pedrinho marcou o segundo para o Dourado e decretou o placar final.

Dessa forma, o time de Mato Grosso se encontra na vice-liderança do torneio, enquanto o time do Paraná ficou na 6ª colocação.

Onde assistir Atlético-GO x Cuiabá pela Série B nesta terça-feira (22)

A plataforma de streaming Disney+ fará a transmissão do confronto pelas mídias sociais, assim como a ESPN pela rede de TV a cabo e o aplicativo Kwai.

