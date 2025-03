Frente fria promete derrubar temperaturas em diversas cidades de Goiás; veja quando

Região Sul do Brasil pode chegar aos zero graus, mas em Goiás efeitos não devem ser tão extremos

Davi Galvão - 27 de março de 2025

Vista aérea de Anápolis em dia de frio. (Foto: David Dourado)

Mesmo com a previsão de que o mês de abril chegue com temperaturas acima da média com relação aos anos anteriores, ao menos nos primeiros dias os goianos poderão ficar na expectativa de uma queda acentuada nos termômetros.

Ao Portal 6, o climatologista e professor da Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA), Eduardo Argolo, explicou que essa frente fria é gerada por uma grande Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que mantém muita umidade e pode afetar o estado, por volta do dia 04 de abril.

Enquanto que na região Sul do Brasil a temperatura possa chegar no zero, os efeitos não devem ser tão potentes ao longo dos outros estados, sendo que, em cidades do Sul goiano, a expectativa é de temperaturas entorno dos 5 °C.

Falando de Anápolis, o climatologista reforçou que os dados ainda estão em uma primeira análise e o cenário pode variar, mas simulações apontam a possibilidade da cidade registrar 10 °C.

“No outono de 2022 tivemos esta temperatura mínima e tivemos uma massa de ar frio também. Ainda não se sabe a força desta massa e se ela vai ser desviada. Vamos ter um mês de abril também com temperaturas acima da média, mesmo com esta frente fria”, pontuou.