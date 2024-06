Passageira morre após carro capotar diversas vezes por conta de vazamento de óleo na pista

Militares identificaram que o caminhão avançou sobre o canteiro central em um retorno, quando teria furado o tanque

Samuel Leão - 27 de junho de 2024

Carro capotado na GO-070. (Foto: Reprodução)

Uma idosa, de 75 anos, morreu em um acidente ocorrido na GO-070, após um caminhão vazar óleo na pista, na tarde desta quarta-feira (26). O carro em que ela e condutor trafegavam capotou e, na ocasião, um motociclista também sofreu uma queda.

Esse caso aconteceu na via que liga as cidades de Goiás e Itaberaí. Por volta das 12h40, populares notaram o veículo, um Fiat Mobi, capotado na lateral da pista, na altura do km 129.

O Polícia Militar (PM) foi ao local e constatou o acidente. Ao verificar o carro, perceberam que a senhora não apresentava sinais vitais, já o motorista que a acompanhava sofreu apenas ferimentos leves.

Posteriormente o Corpo de Bombeiros foi acionado a identificou que o carro teria capotado diversas vezes antes de sair da pista, caindo no canteiro lateral.

Ao chegarem no local, eles se depararam com outra vítima do óleo na pista. Um motociclista, que também passava pelo trecho, sofreu uma queda e teve ferimentos leves.

Os militares identificaram que o caminhão, responsável pelo vazamento, avançou sobre o canteiro central em um retorno, quando teria furado o tanque.

Os condutores, do carro e da motocicleta, foram conduzidos para unidades de saúde da cidade de Goiás, onde receberam atendimento especializado. Também haviam dois cães no carro capotado, dentre os quais um foi encontrado e outro fugiu após o acidente.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de homicídio automotor, no caso do carro, e como lesão corporal culposa, para o acidente com a moto.