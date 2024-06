As 10 cidades mais perigosas do Brasil, segundo ranking de violência

Alta taxa de homicídios pode estar relacionada com a disputa territorial de facções do crime organizado e com o tráfico de drogas

Pedro Ribeiro - 28 de junho de 2024

Município de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. (Foto: Reprodução)

Até hoje, o Brasil é um dos países que mais sofre com os altos índices de criminalidade.

Na última semana, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgou a lista das 10 cidades mais perigosas do país.

De acordo com o levantamento, o Nordeste é a região do país com o maior número de cidades entre as 20 mais violentas. No total, são 16 municípios, sendo 7 deles no estado da Bahia.

Outra estatística mostrou que Salvador é a única capital na lista das 20 cidades mais perigosas. O relatório apontou que foram 1.605 homicídios, com taxa de 66,4 mortes por 100 mil habitantes.

Em primeiro lugar das cidades mais violentas está Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, com uma média de homicídios de 94,1 por 100 mil habitantes.

O Censo de 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que a população do município é de 103.055 pessoas.

Segundo o Ipea, a alta taxa de homicídios pode estar relacionada com a disputa territorial de facções do crime organizado e com o tráfico de drogas.

Em resposta a pesquisa de cidades mais perigosas, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que a prioridade é reduzir as mortes violentas.

As 10 cidades mais perigosas do Brasil, segundo ranking de violência:

Santo Antônio de Jesus (BA) – 94,1; Jequié (BA) – 91,9; Simões Filho (BA) – 81,2; Camaçari (BA) – 76,6; Juazeiro (BA) – 72,3; Altamira (PA) – 71,3; Sorriso (MT) – 70,5; Cabo de Santo Agostinho (PE) – 66,9; Salvador (BA) – 66,4; Feira de Santana (BA) – 66; Mossoró (RN) – 64,3; Itabaiana (SE) – 60,9; Itaguaí (RJ) – 59,9; Eunápolis (BA) – 59,8; Ilhéus (BA) – 59,3; Luís Eduardo Magalhães (BA) – 58,4; Queimados (RJ) – 58,4; Maracanaú (CE) – 58; Teixeira de Freitas (BA) – 57,8; Vitória de Santo Antão (PE) – 57,4.

