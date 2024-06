Ana Hickmann e Edu Guedes anunciam noivado após quatro meses de namoro

Namoro foi oficializado em março após a separação conturbada pela qual Hickmann passou

Folhapress - 29 de junho de 2024

(Foto: Reprodução)

Ana Hickmann e Edu Guedes anunciaram que estão noivos. O apresentador pediu a amada em casamento durante viagem a Portugal. A assessoria confirmou a informação à reportagem.

O namoro foi oficializado em março após a separação conturbada pela qual Hickmann passou. Eles já haviam anunciado que vão morar juntos e mostraram a casa, localizada no interior de São Paulo, e não deixaram dúvidas de que iriam se casar.

Ana é mãe de Alesinho, de 10 anos, fruto do casamento com Alexandre, enquanto Edu, é pai de Maria Eduarda, 15, fruto da relação com Daniela Zurita, que acabou em 2012.