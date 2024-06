Equatorial apura causa da explosão na subestação de Goiânia e orienta clientes

Não havia ninguém no momento do incidente

Gabriella Pinheiro - 29 de junho de 2024

Explosão em subestação da Equatorial. (Foto: Reprodução)

Cerca de 1h30 após moradores próximos da subestação da Equatorial Energia, em Goiânia, acionarem o Corpo de Bombeiros ao serem surpreendidos com uma explosão, o cenário no local segue mais controlado. A situação ocorreu nas proximidades do Clube do Mané, no residencial Flórida. Não havia ninguém no momento do incidente.

Ao Portal 6, Mariane Fernanda, que mora na região, informou que policiais militares e 05 viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram no ambiente depois de 10 minutos e, no momento, atuam no endereço.

Em vídeos enviados pela residente, é possível ver uma viatura dos bombeiros chegando até o endereço, com a sirene acionada. Já em outra gravação, a moradora mostra a situação da instalação, que aparece com menos emissão de fumaça.

De acordo com a moradora, devido à explosão, o fornecimento de energia da região tinha sido impactado, mas voltou a normalidade ainda há pouco.

À reportagem, a concessionária afirmou que a ocorrência foi em um transformador de alta tensão e que, em três minutos, a distribuidora fez a transferência de grande parte das cargas dos clientes afetados.

Leia a nota na íntegra:

A Equatorial Goiás informa que às 8h42min deste sábado (29) a concessionária registrou uma ocorrência em um transformador de alta tensão da Subestação Carajás, compartilhada pela distribuidora de energia e pela transmissora de energia, a EDP.

Imediatamente, através de manobras telecomandadas do sistema, em três minutos a distribuidora fez a transferência de grande parte das cargas dos clientes afetados. No momento, o fornecimento de energia foi restabelecido para mais de *96% dos clientes.

Uma equipe de alta tensão da Equatorial está no local apurando as causas do incêndio e trabalhando para retomar o fornecimento para as unidades consumidoras ainda interrompidas. De maneira proativa, a distribuidora está deslocando uma subestação móvel para o local para garantir o pronto restabelecimento.

A concessionária ressalta que não havia ninguém no local durante o incidente. A distribuidora reforça que os clientes podem entrar em contato pelos canais oficiais de atendimento para registros de ocorrências.