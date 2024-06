Garotinho de 4 anos morre após escorregar de trator e ser atropelado

Ele estava acompanhado do pai, que ainda tentou evitar a queda, mas não conseguiu

Thiago Alonso - 29 de junho de 2024

Corpo foi levado para o IML. (Foto: Reprodução)

Um garotinho, de apenas 04 anos, morreu no fim da tarde deste sábado (29), após sofrer um acidente enquanto passeava de trator com o pai, em Jussara, no Oeste goiano.

Na ocasião, o homem, de 44 anos, estaria dirigindo o veículo enquanto o filho o acompanhava assistindo o trajeto. No entanto, em certo momento, o pequeno teria escorregado, caindo da máquina agrícola.

O pai teria tentado segurar a criança pelo braço, mas não conseguiu, tentando parar o trator em seguida. Contudo, o veículo teria demorado um tempo para parar por completo. Dessa forma, quando o homem percebeu, a roda já havia passado por cima do garotinho.

A família levou o menino imediatamente para o Hospital Municipal Dr. William Borges De Menezes, mas a vítima chegou a unidade de saúde já sem vida.

O pai, por sua vez, não sabia da confirmação do óbito e chegou ao local em desespero, precisando ser acalmado até que pudesse receber a notícia.

Depois, o corpo foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML), enquanto a família ficou responsável pelos trâmites legais.