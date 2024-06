Homem que traia a esposa pode acabar recebendo indenização de R$ 6 milhões

Ele está processando a Apple, responsável por tecnologia que fez a mulher descobrir tudo

Magno Oliver - 29 de junho de 2024

(Imagem: Ilustração)

Um britânico pode ser indenizado em R$ 6 milhões depois que a esposa descobriu traição, devido a um detalhe tecnológico que passou despercebido.

O homem mantinha conversas secretas com uma garota de programa em seu iPhone. No entanto, a esposa teve acesso às mensagens por meio do iMac que ficava na residência, graças à funcionalidade de sincronização de SMS e iMessage entre o iPhone e o Mac, introduzida pela Apple no iOS 8.1.

Este recurso, criado para facilitar a vida dos usuários, sincroniza mensagens entre dispositivos que compartilham a mesma conta Apple, o que acabou expondo o caso de infidelidade.

Segundo o The Times, Richard decidiu processar a Apple após a esposa descobrir as mensagens comprometedoras no iMac da família. Ele acreditava ter apagado todos os vestígios da infidelidade, mas as mensagens continuaram visíveis no iMac devido à sincronização automática.

As mensagens revelavam detalhes sobre os serviços prestados pela garota de programa, incluindo valores cobrados e práticas sexuais, levando a esposa a pedir o divórcio imediatamente. Com provas contundentes em mãos, o tribunal determinou que Richard pagasse mais de cerca de R$ 6 milhões à esposa.

Agora, Richard espera recuperar esse valor por meio da ação judicial contra a Apple, alegando que a empresa é responsável pela “falha” que resultou na descoberta de traição.

