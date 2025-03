Motorista de aplicativo viraliza ao registrar “sobrevivência diária” no trânsito de Goiânia; assista

Internautas compartilharam ter se estressado só de lembrar dos desafios

Natália Sezil - 24 de março de 2025

Lista de problemas no trânsito da capital é longa. (Foto: Reprodução)

Pedestres, motoristas imprevisíveis e buracos – esses são apenas alguns dos desafios diários expostos por um motorista de aplicativo que viralizou em Goiânia.

Em um registro compartilhado no Tiktok, Fabrício (@fabricio.driver62) mostra diversos momentos que marcam a “sobrevivência” pelas ruas da capital, gravados por uma câmera acoplada ao carro.

O vídeo começa mostrando um pedestre, que atravessa a rua sem conferir se há veículos vindo pela via. O jovem só olha para os lados quando já está quase chegando à calçada.

Depois, começam os problemas com os outros motoristas. O registro continua com um condutor que para a caminhonete no meio da rua, ignorando os carros que vêm atrás enquanto conversa.

Em seguida, goianienses são vistos “avançando” na rotatória, sem se atentar à preferência dada a quem já está na via – o que quase causa um acidente.

O problema dos buracos também é mencionado na postagem, quando Fabrício está trafegando à noite, no período chuvoso, e passa por um grande buraco que não consegue perceber antes do impacto.

Outro motorista aparece no vídeo mudando de rota “em cima da hora”. O registro mostra quando ele vira em direção a uma entrada, enquanto um pedestre atravessa a faixa, mas acaba desistindo e voltando para a rua.

Por fim, a publicação volta a exibir as decisões bruscas dos goianienses. Na gravação, é possível ver um condutor entrando na rotatória sem sinalização ou qualquer tipo de espera.

A postagem ultrapassou 315 mil visualizações e reuniu mais de 400 comentários, onde os moradores da capital concordaram com os defeitos apontados.

“Me estressei só de assistir”, compartilhou um internauta. Já outro optou por ironizar a situação: “os carros em Goiânia vêm com um opcional de fábrica, usa se quiser, é a seta”.

Um terceiro usuário expôs uma vantagem do trânsito goianiense, afirmando: “quem dirige em Goiânia dirige em qualquer lugar”.

