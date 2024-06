Identificado motociclista morto em grave acidente envolvendo caminhão, em Anápolis

Homem foi encontrado por socorristas com grave lesão no pescoço

Gabriella Pinheiro - 29 de junho de 2024

Motocilista morre durante grave acidente de trânsito envolvendo caminhão. (Foto: Reprodução)

Eberson da Silva Oliveira, de 44 anos, foi identificado como sendo o motociclista que faleceu no grave acidente envolvendo um caminhão no Residencial Flor do Cerrado I Etapa, em Anápolis. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (28).

Toda a situação ocorreu por volta das 19h quando a vítima fatal seguia pela via, mas, de repente, acabou se chocando na traseira do veículo de grande porte, que estava estacionado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada e compareceu no local. No espaço, os socorristas encontraram o homem com uma grave lesão no pescoço.

Mesmo com os esforços dos profissionais, Eberson não resistiu e faleceu antes mesmo de chegar em uma unidade de saúde.

O caso deve ficar a cargo das autoridades competentes, que investigarão a situação.