Motociclista morre e tem corpo arrastado após ser atingido por caminhonete por engano durante briga de trânsito

Condutor teria furado sinalizações atrás de outra pessoa e atingido em cheio a vítima, que nada tinha a ver com a situação

Thiago Alonso - 29 de junho de 2024

Caminhonete arrastou a vítima por cerca de 40 metros. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 54 anos, morreu na tarde deste sábado (29), após ser atropelado e arrastado por uma caminhonete, em um trecho entre a Avenida 01 e a Rua 07, em Bonfinópolis, município a 39 km de Goiânia.

Na ocasião, o motorista do veículo maior teria se enfurecido com um outro motociclista que, em meio a uma discussão, na GO-010, teria atirado uma pedra no automóvel. Assim, o idoso, de 64 anos, teria acelerado para perseguir e tentar alcançar o piloto.

Contudo, já fora da rodovia, ele teria ignorado a sinalização das vias, avançando e realizando uma ultrapassagem, quando, por engano, teria atingido a vítima, que não tinha nada a ver com a situação.

Depois disso, o suspeito ainda teria dirigido por cerca de 40 metros, arrastando o motociclista pela rua.

A Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e a vítima teve o óbito constatado no próprio local.

Ao ser abordado, o idoso que conduzia a caminhonete fez o teste do bafômetro e comprovou que não estava alcoolizado. No entanto, quando questionado sobre o porquê de ter arrastado a vítima pelo asfalto, ele não soube explicar.

Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil.