O truque para fazer o amaciante de roupa durar muito mais

Usando apenas ingredientes que temos em casa, você consegue deixar as suas roupas cheirosas e macias por muito mais tempo

Magno Oliver - 29 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @kAHEMCASA)

Não tem sensação mais prazerosa na vida adulta que chegar em casa e encontrar as roupas limpas, macias e cheirosas de um bom amaciante de roupa, mas com a correria cotidiana, nem sempre é possível.

Assim, mesmo nos deparando com várias opções de produtos de amaciante de roupas no mercado, o alto preço ainda é uma realidade pesada de se enfrentar. Mas já pensou se você pudesse usar uma dica caseira para prolongar o seu amaciante?

Um tutorial bem simples e didático viralizou nas redes sociais com uma dica que aumentou a durabilidade e o cheiro do amaciante de roupas que bombou na web.

O truque para fazer o amaciante de roupa durar muito mais

Existe diferença entre uma roupa bem lavada e uma roupa bem lavada com amaciante, não é mesmo? O problema é que eles duram muito pouco e o cheiro acaba rapidamente.

Para tentar ajudar a prolongar um pouco mais esse benefício, o perfil no Instagram da @kahemcasa bombou nas redes sociais com uma diquinha que caiu no gosto da internet.

Ingredientes da receita:

500 ml de amaciante Downy

1 sabonete francis azul

corante para tecido – cor azul

3 litros de água

Como preparar a receita:

Primeiro pegue o sabonete e rale ele bem fino. Em seguida, coloque em uma panela e adicione 1 litro de água. Leve para o fogão e deixe o sabonete derreter por completo e espere esfriar.

Após esfriar, coloque a mistura no liquidificador e bata muito bem. Transfira para uma bacia, acrescente 2 litros de água, depois 500 ml do amaciante Downy e algumas gotinhas de corante azul (no vídeo, ela reforça que o corante não vai manchar a roupa).

Misture tudo e deixe descansar até tomar consistência viscosa e mais grossa. Está pronta a mistura.

Confira o vídeo completo da receita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kah em Casa (@kahemcasaa)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!