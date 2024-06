Xarope natural poderoso para eliminar a gripe, curar a tosse e tirar o catarro dos pulmões

Receita leva poucos ingredientes e pode ser feita de forma rápida

Gabriella Pinheiro - 29 de junho de 2024

Receita de xarope caseiro. (Foto: Reprodução/ Youtube)

Com a chegada do frio, uma consequência também acompanha a condição climática e afeta muitos brasileiros: a tão temerosa gripe. As incessantes tosses e catarros são o terror e incomodam muitas pessoas. Para sorte, um xarope natural um tanto poderoso pode ajudar a curar essa condição.

A receita carrega apenas alguns ingredientes, demanda pouco tempo e pode ser feita de forma simples e rápida. Quer saber como? Leia até o final e descubra.

Xarope natural poderoso para eliminar a gripe, curar a tosse e tirar o catarro dos pulmões

Está com gripe e não quer recorrer a algum remédio? Bom, existe um xarope natural poderoso que pode te ajudar a eliminar de vez a condição, curar a tosse e tirar o catarro dos pulmões.

Para a sorte de quem está dessa maneira, o líquido demanda apenas alguns ingredientes e garante uma boa recuperação.

Antes de tudo, é necessário ter em mãos os seguintes itens: 2 cenouras (raladas), 1 limão (só o sumo), 550 ml de água mineral e 2 colheres de sopa de mel puro.

Inicialmente, coloque a cenoura, já ralada, dentro do liquidificar e, em seguida, acrescente o sumo de limão e o mel.

Depois, bastar colocar a água e bater essa mistura pelo tempo de 2 minutos – uma idca é que, se for necessário, bata a bebida por mais tempo até que você consiga obter uma consistência homogênea.

A recomendação é que a bebida seja ingerida ainda pela manhã, quando a pessoa estive com o estômago vazio. Também é orientado beber o item à noite, antes de dormir.

Vale lembrar que todos os ingredientes devem ser de origem orgânica, evitando assim a ingestão de produtos químicos e pesticidas que são usados noutros produtos.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!