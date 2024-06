Cantora Pabllo Vittar tem apresentação confirmada em Goiânia; veja ingressos

Apresentação contará ainda com a participação da cantora Zaynara

Isabella Valverde - 30 de junho de 2024

Pabllo Vittar vai se apresentar em agosto na capital. (Foto: Reprodução/Instagram)

Dona de grandes hits, Pabllo Vittar está prestes a desembarcar em Goiânia com a turnê de sucesso batizada como “Batidão Tropical Vol.2”.

Ao lado da cantora Zaynara, a apresentação que promete agitar o público goiano está marcada para acontecer no dia 18 de agosto, no Atlanta Music Hall, a partir das 16h.

A drag queen mais famosa do Brasil deve levar para o palco os grandes hits “K.O”, “São amores” e “Não Desligue o Telefone”.

Para os interessados em participar do evento, é possível garantir os ingressos presencialmente, em qualquer unidade da Flávio’s Calçados da capital.

Além disso, as entradas também podem ser garantidas, por meio do site Ingresso S.A. Vale ressaltar que os valores vão de R$ 100 a R$ 300, a depender do setor escolhido.