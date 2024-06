Casal de Anápolis comemora 50 anos de casamento dentro de hospital; veja vídeo

"Tô ansioso para ficar bom logo e poder comemorar com meu amor", revelou idoso

Samuel Leão - 30 de junho de 2024

Coincidência faz com que casal passe bodas de ouro no hospital. (Foto: Samuel Leão)

Na saúde e na doença. Uma máxima que, muitas vezes, não é levada a sério, mas que foi representada pelo casal de idosos Valtercides e Maria. Ao completarem 50 de casados, passaram por uma coincidência que os colocaram juntos no hospital, no dia da comemoração das bodas de ouro, neste sábado (29).

Todo o caso começou em março de 2024, quando Valtercides Pereira, de 76 anos, que sofria com uma hérnia inguinal, buscou a rede pública marcar um procedimento cirúrgico para tratar o problema.

Colocado na fila da espera, ele esperou desde então, até que, na segunda semana de junho, a esposa Maria da Consolação, de 68 anos, teve uma hérnia abdominal, que acabou causando muita dor e uma internação momentânea. Apesar do susto, ela se recuperou e marcou, para a data mais próxima possível, uma cirurgia pela rede privada.

A data escolhida foi o dia 29 de junho, exatamente o mesmo em que, no ano de 1974, eles iniciaram o matrimônio que perdura até hoje. Enquanto Maria se preparava para a cirurgia, Valtercides foi surpreendido com a chamada da rede pública, que o agendava para realizar o procedimento na exata véspera do aniversário de casamento dos dois, no dia 28.

Foram então, um de cada vez, passar pelas respectivas cirurgias na Santa Casa, em Anápolis. Na sexta-feira (28), Valtercides foi atendido e permaneceu sob observação na unidade até o dia seguinte, quando Maria também passou pela operação.

Antes de entrar no centro cirúrgico, ela se encontrou com o marido. Após serem percebidos cuidando um do outro, os dois revelaram para a equipe do hospital que estavam celebrando o aniversário.

Canções românticas e religiosas foram dedicadas ao casal pela equipe e os dois se reencontram em casa, neste domingo (30).

“Apesar do medo que há, essa coincidência acenou para a nossa fé, como uma expressão da proteção divina para a nossa união. Graças a Deus estamos os dois bem, agora vamos nos recuperar juntos também”, contou Maria.

“Tô ansioso para ficar bom logo e poder comemorar com meu amor”, revelou Valtercides.

Tendo duas filhas e sete netos, os dois vieram de famílias rurais, da região de Souzânia, e passaram a morar em Anápolis após se casarem, no começo da juventude.

Trabalhando em indústrias da região e realizando outros serviços esporádicos, começaram a empreender juntos e construíram uma fábrica de doces na Vila Jaiara, que funciona até hoje.