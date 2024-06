O drama da família que desistiu do sonho de mudar de vida na Austrália e agora luta por ajuda em Anápolis

'Meu pai foi embora com planos de ter as coisas, construir, só que deu tudo errado, lamentou o filho

Isabella Valverde - 30 de junho de 2024

Por conta da diabetes, Luciano Camilo Teixeira precisou amputar parte da perna e agora precisa passar por reabilitação. (Foto: Reprodução/@patrickcamiilo)

O que era para ser um grande sonho, que tinha tudo para dar certo, acabou se tornando um grande pesadelo na vida de Luciano Camilo Teixeira, mais conhecido como “Azeitona”. Agora, sem saber mais o que fazer, a família utiliza as redes sociais para lutar por ajuda.

Em Anápolis, eles contavam com uma vida estável, sendo donos de um delivery, denominado TelepizzadoAZ Eventos. No entanto, nutriam o sonho de mudar de vida na Austrália.

Ao Portal 6, o filho de Luciano, Patrick Alves Camilo Teixeira, contou que os pais venderam tudo que tinham e se mudaram para tirar o antigo desejo do papel.

Com apenas dois meses no novo lar com a esposa, quando já estava começando a se estabilizar, “Azeitona”, que é diabético, percebeu o surgimento de um calo no pé.

“Ele continuou trabalhando, calçando a bota apertada e tudo, e só foi abrindo. Foi quando ele ficou com medo. Tinha que voltar às pressas para o Brasil, mas não tinha nenhuma reserva ainda”, contou o filho.

Com muito esforço, Luciano conseguiu voltar ao país de origem, mas a esposa precisou ficar para trás.

Já no Brasil, foi internado em estado grave, com a diabetes altíssima, sendo necessário amputar dois dedos, e um pouco do pé.

“No outro dia, o médico tentou fazer curativo e tudo, e disse que como era uma ferida muito feia, muito aberta, não ia cicatrizar tão cedo e futuramente para andar ele teria uma deficiência”, relembrou Patrick.

Ainda segundo o filho, a infecção continuou subindo, e nesta semana, foi então preciso amputar 5 cm abaixo do joelho.

Com um longo e caro processo de reabilitação pela frente para conseguir voltar a andar, a família decidiu abrir uma vakinha.

“É difícil uma pessoa que saiu do Brasil andando, ter que sair do hospital em uma cadeira de rodas. É complicado, a gente teve que chegar na situação de ter que pedir colaboração e ajuda, que era uma coisa que a gente nem pensava”, desabafou.

“Meu pai foi para a Austrália com planos de ter as coisas, construir, só que deu tudo errado. Às vezes não é a vontade nossa, é a vontade de Deus”, completou.

Para aqueles que desejam contribuir com a recuperação de Luciano, a chave PIX é o CPF de Patrick: 702.944.231-84.