Funcionário do Vap Vupt de Anápolis é preso suspeito de estupro de vulnerável

Vítima foi ajudada por uma parente e, na data do crime, teria chegado em casa completamente dopada

Samuel Leão - 01 de julho de 2024

Homem é preso por acusação de estupro cometido contra vulnerável. (Foto: Divulgação/PC)

Na manhã desta segunda-feira (1º), um funcionário do Vapt Vupt de Anápolis, identificado pelas iniciais, H.L.D.F, foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PC) suspeito de estupro de vulnerável.

Segundo a delegada Isabella Joy, a vítima teria recebido ajuda de uma parente, na data do crime, quando chegou em casa completamente dopada, após sair com o suspeito. Percebendo o estado torpe, a familiar logo notou também que ela estava sem calcinha.

A duas então foram até a delegacia para denunciar a situação e, posteriormente, realizaram os exames periciais, que comprovaram o estupro. Conforme a PC, o preso já foi investigado anteriormente pelo mesmo crime.

Em vídeo, é possível ver o momento que ele é conduzido pelas autoridades quando ainda estava no trabalho, situado na Avenida Brasil Sul.

O suspeito, irá ficar à disposição do Poder Judiciário.

O Portal 6 entrou em contato com a Secretaria de Estado da Administração, que gere as unidades do Vapt Vupt, mas ainda não obteve resposta.