Motorista morre e outras 5 pessoas ficam feridas em gravíssimo acidente envolvendo 3 veículos na BR-452

Por volta das 19h, um veículo de modelo Chevrolet Vectra, que trafegava pela via, veio a se chocar violentamente contra uma Ford Ranger

Samuel Leão - 01 de julho de 2024

Grave acidente deixa um morto em Itumbiara. (Foto: Reprodução)

Na noite deste domingo (30), uma forte colisão entre uma caminhonete e dois carros de passeio, acabou resultando na morte de um motorista, além de ferir mais 5 pessoas. O caso aconteceu na BR-452, na região de Itumbiara.

Por volta das 19h, um Chevrolet Vectra, que trafegava pela via, veio a se chocar violentamente contra uma Ford Ranger. Com a pancada, ambos tiveram grandes danos e foram parar em lados opostos do acostamento.

Com as partes frontais muito destruídas, os veículos acabaram parados às margens da pista. Atrás deles, vinha também uma Chevrolet Spin, cujo motorista afirma ter presenciado a batida e ter sofrido danos no carro, pelos pedaços que se desprenderam da colisão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento das vítimas, constatando a morte do condutor do Vectra ainda no local do acidente. Ele e as outras vítimas foram desencarceradas pela equipe.

Dentre os feridos, dois homens foram levados para o Hospital Universitário de Itumbiara e, posteriormente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também atendeu outras duas mulheres e um homem.

O motorista da Spin apenas permaneceu no local para registrar os danos que teve no veículo e não demandou atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou a ocorrência, juntamente com a Polícia Técnico Científica, que realizou os exames periciais. O caso deverá ser investigado.