O truque para você não precisar passar suas roupas sempre que for sair

Uma misturinha simples vai manter os tecidos lisinhos, sem a necessidade de usar o ferro

Ruan Monyel - 01 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube Shorts/@porvanessapaiva)

Com a rotina cada vez mais agitada, encontrar maneiras de economizar tempo em tarefas domésticas é imprescindível. Mas você já pensou em nunca mais precisar passar as roupas?

Um grande desafio diário é manter as peças impecáveis sem precisar usar o ferro de passar toda vez que saímos de casa, pois, além de trabalhoso, é uma atividade muito chata.

Felizmente, uma misturinha simples, aliada a uma técnica, é a solução perfeita para manter os tecidos sempre lisinhos.

O truque para você não precisar passar suas roupas sempre que for sair

Seja no trabalho ou na vida pessoal, estar bem apresentado é fundamental, pois, dizem as más línguas, que a primeira impressão é a que fica.

Mas cá entre nós, precisar passar as roupas antes de sair, mesmo que necessário, é uma atividade tediosa e bastante trabalhosa.

Porém, graças a um truque compartilhado através de um perfil no YouTube Shorts (@porvanessapaiva), é chegada a hora de aposentar o ferro de passar.

Para isso, basta fazer uma misturinha simples: em um borrifador, preencha metade do recipiente com água e a outra metade com álcool.

Após, adicione 15 gotas de óleo essencial, com a fragrância de sua preferência, e mexa bem até diluir todos os produtos.

Agora, coloque a peça que deseja desamassar em um cabide e borrife a misturinha nos dois lados da roupa, até que ela fique úmida.

Por fim, deixe a peça secar completamente e pronto, ela já está pronta para ser usada sem precisar passar.

Genial, não é mesmo? Mas lembre-se de ler as instruções do tecido antes de replicar, evitando possíveis danos à peça. Veja o vídeo:

Ainda não viu?

– Entenda quando se deve usar o papel alumínio no ferro de passar roupa

– O truque que quem tem ferro de passar roupa precisa aprender

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!