Saneago explica como será o reabastecimento em quase 150 bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia

Problema persiste há três dias e se deve a rompimento de adutora

Gabriella Pinheiro - 01 de julho de 2024

Sede da Saneago, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Há três dias, moradores de quase 150 bairros dos municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia lidam com a falta de água e com o abastecimento afetado.

As torneiros começaram a ficar secas no último sábado (29) e se deu pelo rompimento de uma adutora do setor Vila Canãa que impactou, especialmente, a zona alta do Sistema Meia Ponte.

Desde então, técnicos da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) empreenderam uma força-tarefa para recuperar a adutora, exigindo um serviço de alto grau de complexidade.

Conforme comunicado, somente na madrugada desta segunda-feira (1º), o conserto da estrutura foi finalizado, às 02h20, e o bombeamento da parte alta do Sistema Meia Ponte foi retomado às 03h40.

Segundo a Saneago, o abastecimento está em fase de recuperação gradual e que alguns reservatórios já estão recuperando o nível. No entanto, a normalização total dependerá do consumo consciente dos clientes.

Ainda, em nota, a rede afirma que o retorno à normalidade ocorre à medida que as redes e os reservatórios são carregados com carga d’água, iniciando pelos reservatórios da parte baixa, depois para parte média e, por último, a alta – ou seja, as regiões mais baixas são as primeiras a terem a situação normalizada.

Leia a nota:

A Saneago informa que desde a retomada do bombeamento, às 3h40 desta segunda-feira (1º), o abastecimento está em fase de recuperação gradual.

Alguns reservatórios já estão recuperando nível, mas a normalização total do sistema depende também do consumo consciente dos clientes. Além disso, o período noturno – de menor consumo – é essencial, pois é quando grande parte dos reservatórios são recuperados.

Lembrando que no sistema de abastecimento de água, a normalização é gradual e ocorre à medida que as redes e os reservatórios são carregados com carga d’água, iniciando pelos reservatórios da parte baixa, posteriormente parte média e, por último, parte alta. Dessa forma, os clientes da área mais próxima à manutenção e das regiões mais baixas são os primeiros a terem o abastecimento normalizado.

Por isso, reforçamos que é fundamental que a população colabore e faça o uso moderado da água armazenada nas caixas d’água dos imóveis, utilizando-a apenas para o essencial, até a recuperação completa do fornecimento. Essa medida é importante para contribuir com o abastecimento de todos, especialmente dos moradores das partes mais altas.

Veja a lista dos bairros afetados:

Aparecida de Goiânia: Aeroporto Sul I e II, Alto Paraíso, Bairro Cardoso, Bairro Cardoso I, Bairro llda, Bandeirantes, Belo Horizonte, Buriti Sereno, Cidade Empresarial, Cidade Vera Cruz I e II, Cidade Vera Cruz Regence, Conjunto Estrela do Sul, Conjunto Residencial Santa Fé, Garavelo, Garavelo Residencial Park, Goiânia Park Sul, Himalaia, Jardim Buriti Sereno, Jardim das Hortências, Jardim Helvécia, Jardim Itapuã, Jardim Tropical, Jardins Mônaco, Jardins Viena, Loteamento Colinas de Homero, Loteamento Porto das Pedras, Morada dos Pássaros, Morada Sul II, Pontal Sul, Residencial Araguaia, Residencial Caraíbas, Residencial Norte Sul, Residencial Pôr do Sol, Residencial Serra das Brisas, Solar Park, Vila Mariana e Vila Rosa.

Goiânia: Bairro Anhanguera, Bairro Recreio Funcionários Públicos, Chácara dos Buritis, Condomínio Amim Camargo, Condomínio Andrea, Condomínio Aritana, Condomínio Cristina, Condomínio das Esmeraldas, Condomínio Dourados, Condomínio Residencial Jardim Lisboa, Conjunto Baliza, Conjunto Cachoeira Dourada, Conjunto Residencial Monte Carlo, Conjunto Residencial Vida Nova, Extensão Della Penna, Garavelo B, Grajaú, Jardim Alphaville, Jardim Ana Lúcia, Jardim Atlântico, Jardim Atlântico, Jardim Botânico, Jardim Caravelas, Jardim Corte Real, Jardim Eli Forte, Jardim Europa, Jardim Florença, Jardim Ipanema, Jardim Itaipu, Jardim Marques de Abreu, Jardim Planalto, Jardim Presidente, Jardim Sonia Maria, Jardim Tancredo Neves, Jardim Vila Boa, Jardins Madri, Loteamento Celina Park, Loteamento Moinho dos Ventos, Loteamento Solar Santa Rita, Orientville, Parque Anhanguera I, Parque Anhanguera II, Parque das Paineiras, Parque Oeste Industrial, Parque Santa Rita, Ponta Negra, Privê Atlântico, Residencial Alphaville, Residencial Ana Clara, Residencial Aquarius 2, Residencial Aquarius, Residencial Barcelona, Residencial Campos Dourados, Residencial Canadá, Residencial Centerville, Residencial Della Penna, Residencial Eldorado, Residencial Eli Forte, Residencial Fidelis, Residencial Flamingo, Residencial Flores de Goiás, Residencial Florida, Residencial Forteville Extensão, Residencial Forteville, Residencial Gardênia, Residencial Granville, Residencial Itaipu I, Residencial Kátia, Residencial Portal do Oriente, Residencial Portal Santa Rita, Residencial Porto Dourado, Residencial Privê Ilhas do Caribe, Residencial Real, Residencial Real Conquista, Residencial Recanto das Emas, Residencial Rio Branco, Residencial Rio Verde, Residencial Santa Fé, Residencial Sevilha, Residencial Solar Bougainville, Residencial Talismã, Residencial Três Marias, Residencial Vereda dos Buritis I, Residencial Vereda dos Buritis II, Residencial Vilage Santa Rita (I, II, III e IV),Setor Faiçalville, Setor Novo Horizonte, Setor Rio Formoso, Setor Sudoeste, Setor Ulisses Guimarães, Setor União, Vila Alpes, Vila Alvorada, Vila Bela, Vila Luciana, Vila Mauá, Vila Rezende, Vila Rizzo, Vila Rosa, Village Veneza.

Bairros de Goiânia afetados a partir da tarde de domingo (30): Araguaia Park, Bairro Goiá, Carolina Park Extensão, Carolina Park, Condomínio Santa Rita, Condomínio Residencial Celeste, Goiânia Viva, Industrial João Braz, Jardim das Rosas, Jardim Imperial, Jardim Mirabel, Luana Park, Parque Paraíso, Reserva San Marino, Residencial Acropole, Residencial Brasil Central, Residencial Costa Verde, Residencial Lorena Park, Residencial Mendonça, Residencial Nunes de Moraes, Residencial Ponta Negra, Residencial San Marino, Residencial São Marcos, Residencial Serra Azul, Residencial Tropical Verde, Setor Castelo Branco, Setor Sol Nascente, Solange Park (II, III), Vila Aurora, Vila Aurora Oeste, Vila Mooca, Vila Santo Afonso.