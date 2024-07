O truque dos hotéis para deixar as toalhas macias e cheirosas (faça em casa)

A forma que você cuida e lava, pode aumentar a durabilidade das suas peças

Pedro Ribeiro - 02 de julho de 2024

Com o passar do tempo, é normal que as toalhas macias comecem a ficar ásperas. Porém, o que poucos sabem é que existe um truque que pode manter a maciez por mais tempo.

Tudo o que você precisa saber é a forma certa de cuidar e lavar suas peças para uma durabilidade maior.

1. Deixe secar

Primeiramente, uma dica para manter as toalhas macias é certificar que elas estão completamente secas antes de colocá-las no armário.

Isso porque, quando estão úmidas, elas podem acabar dando mofo e, consequentemente, gerar odores desagradáveis.

O ideal aqui é deixar secando bastante no sol.

2. Não use amaciantes

Talvez você possa até achar que os amaciantes vão fazer com que sua toalha fique sempre macia, mas não se engane!

Na verdade, esse produto acaba criando uma camada superficial nas fibras da toalha, o que dificulta a absorção de água no tecido.

Dessa forma, elas ficam mais duras com o passar do tempo. Quer saber o que fazer para resolver isso? Confira as próximas dicas!

3. Vinagre

O vinagre atua como um desinfetante natural e ajuda a manter as toalhas macias e cheirosas por um tempo prolongado.

Adicione meia xícara de vinagre branco no ciclo de enxágue da sua máquina e isso já vai ajudar a remover resíduos de sabão e amaciante.

4. Sabão na medida

Tal qual o amaciante, o excesso de sabão também pode deixar resíduos nas sua toalha, deixando ela mais rígida.

Para resolver isso é simples! Use a quantidade recomendada de sabão em pó ou detergente líquido. Fazer isso já irá deixar as toalhas macias e bem limpas, sem acumular esses produtos.

5. Use bicarbonato

Outro produto que pode te ajudar bastante a manter as toalhas macias, é o bicarbonato.

Para usá-lo, coloque meia xícara durante a lavagem. Além de remover manchas, ele irá remover odores e amaciar as fibras.

6. Use água fria

Por fim, mas não menos importante, outro segredo para manter as toalhas macias por muito mais tempo, é usar água fria na lavagem.

Isso ajuda a manter as fibras e a cor do tecido.

Acontece que a água quente faz com que as fibras se desgastem bem mais rápido, deixando as peças ásperas.

