Pedro Ribeiro - 10 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/ Youtube/ Cia Da Breja)

Muito provavelmente você já se deparou com aquela crosta de gordura que fica nas panelas com o passar do tempo, ainda mais se forem de alumínio.

Além disso, fazer a limpeza dessas superfícies parece uma verdadeira missão impossível.

No entanto, estamos aqui pra te ajudar! E, pensando nisso, fomos atrás de respostas para você conseguir recuperar a sua panela sem precisar de muito esforço.

O truque de mestre para limpar as panelas e deixá-las um brinco

Ninguém merece ficar horas para limpar as panelas, não é mesmo? Ainda mais quando algumas sujeiras parecem não sair por nada.

Porém, não se preocupe. Existe um método que vai facilitar, e muito, todo esse processo.

Para esse truque você vai precisar de: pasta de dentes (preferencialmente branca), papel alumínio e água.

Primeiramente, amasse o papel alumínio, você irá utilizá-lo para esfregar suas panelas sujas.

Agora, antes de esfregar, molhe a superfície manchada para ficar ainda mais fácil.

Feito isso, coloque uma boa quantidade da pasta de dentes no papel alumínio e já pode esfregar!

O ideal é você fazer movimentos circulares para ir retirando toda a sujeira.

Por fim, é só enxaguar para finalizar a limpeza.

