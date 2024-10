Ótica será processada após cliente ver o nome que deram para ele no recibo

Mesmo se sentindo frustrado, homem revelou que em momento algum foi grosseiro ou tratou algum funcionário com falta de educação

Isabella Valverde - 11 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução)

Um cliente, identificado como Erasmo Fonseca, decidiu processar uma ótica após se sentir humilhado ao ver o nome que deram para ele no recibo do produto encomendado.

O caso aconteceu em Santos, no litoral Paulista, e o homem só percebeu a ofensa quando foi assinar o documento.

Mesmo com um pequeno imprevisto, tudo parecia seguir normalmente na compra de um produto em uma ótica, até que ao ver o recibo, Erasmo reparou na forma ofensiva como foi identificado.

Inicialmente, a ideia era comprar lentes para o filho e uma armação, mas em um dado momento, o menino decidiu que queria permanecer com a armação antiga, fechando assim apenas as lentes novas.

No dia 23 de setembro eles buscaram os óculos, no entanto, dias depois, foram surpreendidos quando o mesmo quebrou.

Erasmo acreditou que o ajuste na armação poderia ter sido a causa da rachadura, voltando na loja para tentar resolver a situação. Porém, o cliente foi informado de que não havia garantia por se tratar de um óculos antigo.

Inconformado, ele afirmou que buscaria a Justiça, já que a quebra teria sido responsabilidade da empresa contratada.

No fim da conversa, depois da gerente tentar convencê-lo de que o estrago teria acontecido por mau uso, Erasmo percebeu que constava “cliente trouxa” no recibo.

Mesmo se sentindo frustrado, o homem revelou ao Portal Terra que em momento algum foi grosseiro ou tratou algum funcionário com falta de educação.

“Eu achei que foi extremamente desnecessário da parte dela descrever ‘cliente trouxa’. Ela pode até, na cabeça dela, imaginar que eu era trouxa, não tem problema nenhum, porque era dentro do campo das ideias. Mas a partir do momento que ela colocou isso no papel e fez eu assinar esse documento, eu achei isso humilhante, degradante, desnecessário, eu me senti um lixo de pessoa”, afirmou.

Indignado com a situação que vivenciou, o cliente tirou foto das provas e decidiu que não deixará a situação passar em branco, levando o caso para a Justiça.

