Uma porta que tinha sido fechada há anos vai abrir para quem é de 3 signos

Momento para dar bons passos em 2024 e se superarem em todas as expectativas é agora. Não dá para esperar muito, pois podem acabar se arrependendo

Gabriella Licia - 02 de julho de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Felipe Alves)

Neste período que antecede o Mercúrio Retrógrado de agosto pode trazer uma verdadeira reviravolta para alguns signos, já que uma porta que tinha sido fechada há anos poderá ser aberta e entregar um turbilhão de sentimentos e novidades.

A verdade é que o momento para dar bons passos em 2024 e se superarem em todas as expectativas é agora. Não dá para esperar e enrolar muito, pois podem acabar se arrependendo e perdendo o tempo certo.

Algo que estava em stand by há um bom tempo poderá ser desenrolado com essa abertura de caminhos que o universo lhes proporcionarão. Além de gratidão, é preciso que esses signos sintam fé e vontade de vencer. Reajam! Coloquem os medos nos bolsos e comecem a correr atrás do que tanto sonham!

Se ficou curioso para saber quais os signos que mais serão afetados positivamente, confira a lista abaixo e fique atento a todos os detalhes. (Leia com Sol, ascendente e Lua).

Uma porta que tinha sido fechada há anos vai abrir para quem é de 3 signos:

1. Touro

Existe alguém insistindo em você, tentando conquistar esse coração a todo instante. A porta está escancarada depois de anos presa a sete chaves. Os taurinos estão no topo da lista dos signos que precisam parar de sentir medo de sorrir de volta à sorte.

É hora de se permitir ser feliz, já que essa pessoa poderá contribuir grandemente para o seu crescimento (não só pessoal, como profissional). Vocês precisam sair da zona de conforto por um tempo.

2. Escorpião

Tire o mundo das costas. Esse peso que vocês carregam só serve de empecilho para passos maiores. A porta está aberta para alcançarem todo o sucesso que desejam.

No entanto, se os escorpianos, assim como os outros dois signos, continuarem presos às amarras do passado, não conseguirão ir a lugar algum. Existem momentos em que é fundamental olhar um pouco mais para o próprio interior. Não dá para viver a vida de todo mundo!

3. Aquário

Por fim, o aquariano também está entre os signos que precisam pausar um pouco as desconfianças. Caso contrário, morrerão com aquela famosa dúvida: “e se?”. “E se eu tivesse sido mais corajoso e menos cético?”; “E se eu tivesse tentando, me jogado e amado muito o caminho?”.

É melhor ter uma cicatriz como aprendizado do que dúvidas e incertezas tirando o sono de noite.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!