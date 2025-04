Depois de muito sofrer, esses 6 signos estão prontos para viver um romance de cinema

Para quem achava que o amor havia tirado férias, o universo manda avisar: vem aí uma história daquelas de tirar o fôlego

Isabella Valverde - 12 de abril de 2025

(Foto: Divulgação/PlayArte)

Os astros estão se alinhando de forma especial para alguns signos do zodíaco que, depois de enfrentarem decepções, corações partidos e longos períodos de solidão, finalmente terão a chance de viver um romance digno de filme.

A fase é marcada por conexões profundas, encontros inesperados e muita emoção à flor da pele. Para quem achava que o amor havia tirado férias, o universo manda avisar: vem aí uma história daquelas de tirar o fôlego.

1. Peixes

Sensível por natureza, Peixes passou por momentos difíceis no amor — se entregou demais e foi pouco correspondido. Mas agora, com Netuno favorecendo os laços afetivos, uma paixão avassaladora pode surgir quando menos esperar. O tipo de relação que faz o coração disparar só de lembrar.

2. Touro

Conhecido por sua lealdade, Touro sofreu com relações rasas e promessas quebradas. No entanto, a estabilidade emocional finalmente está a caminho. Uma pessoa especial vai aparecer para mostrar que o amor maduro, tranquilo e verdadeiro ainda existe.

3. Escorpião

Depois de tantas desilusões, Escorpião quase desistiu do amor. Mas o momento é de transformação: a intensidade do signo vai atrair alguém que entende sua profundidade e está pronto para mergulhar junto em um romance quente, cheio de paixão e cumplicidade.

4. Leão

Leão passou por fases em que precisou esconder o que sentia para não se machucar. Agora, o brilho do signo volta com força total. Uma relação cheia de admiração e entrega mútua se aproxima, fazendo com que o leonino volte a se sentir visto, amado e valorizado.

5. Aquário

Racional e reservado, Aquário enfrentou dificuldades em se abrir emocionalmente. Mas chegou a hora de viver algo verdadeiro. A conexão será tão forte que vai quebrar barreiras e mostrar que o amor também pode ser leve, criativo e libertador.

6. Câncer

Talvez o signo que mais sofreu por amor, Câncer está prestes a ter sua recompensa. A ternura e o carinho que sempre ofereceu estarão de volta — mas desta vez, sendo correspondidos com a mesma intensidade. Prepare-se para jantares à luz de velas e promessas que se cumprem.

