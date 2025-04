Você deve desligar esses eletrodomésticos durante tempestades com raios

Fique de olho no que deve ser desconectado da tomada

Anna Júlia Steckelberg - 15 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Escolha Segura)

Sabe aquele cheirinho de chuva, trovão ribombando ao longe e o céu escurecendo do nada? Pois é, cena clássica no Brasil. Mas enquanto uns correm para fazer um café e outros para postar stories do céu dramático, tem um grupo silencioso sofrendo risco iminente: os seus eletrodomésticos.

Durante tempestades com raios, a rede elétrica pode virar um verdadeiro parque de diversões para a eletricidade. E adivinha quem paga a conta? Isso mesmo, seus queridos aparelhos — da geladeira guerreira até o notebook.

Você já parou pra pensar que um único raio pode carregar milhões de volts? É energia suficiente pra fritar não só um fusível, mas também sua paciência (e o bolso).

Quando esse tipo de descarga atinge a rede elétrica, o resultado pode ser uma onda de picos de tensão — aqueles surtos elétricos que deixam seus aparelhos tão perdidos quanto você em segunda-feira chuvosa sem café.

Além de dar pane na hora, esses picos também podem causar um “efeito dominó” e reduzir a vida útil dos aparelhos, como se eles estivessem envelhecendo dez anos a cada trovão. Trágico, né?

Não precisa desligar o mundo todo, mas tem alguns aparelhos que merecem atenção especial quando o céu começa a “surtar”:

TVs: principalmente aquelas que ainda usam antena externa. Raios amam uma anteninha desavisada. Desligue e tire da tomada. E se puder, use um protetor de surto especial para antenas.

Computadores e notebooks: mesmo com filtros de linha, não dá pra confiar. Salve seus arquivos importantes na nuvem e desconecte tudo. A internet que lute depois.

Eletrodomésticos grandes: geladeira, máquina de lavar, micro-ondas… esses grandões também podem ser vítimas. Se possível, desligue e invista em um bom estabilizador de tensão.

Durante uma tempestade elétrica, além de desconectar os aparelhos, dá pra tomar outros cuidados que fazem toda a diferença:

Evite usar torneiras e chuveiros: sim, água conduz eletricidade. Se a instalação elétrica não estiver 100% protegida, melhor adiar o banho relaxante.

Fique longe de janelas e varandas: não é hora de contemplar o universo — cortinas pesadas ajudam a proteger contra estilhaços em caso de impacto de raio.

Tenha um kit de emergência: lanternas, pilhas, rádio, carregador portátil… tudo isso pode salvar o dia (ou a noite).

Pode parecer exagero, mas desconectar os eletrodomésticos é um gesto simples que evita prejuízos gigantescos. Um micro-ondas novo pode até parecer barato, mas e aquela TV de 60 polegadas que você comprou na Black Friday? Melhor garantir, né?

