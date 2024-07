Com esse truque simples, você não precisará comprar pilhas para o controle remoto

Poucas pessoas sabem desse truque e quem sabe, não conta!

Magno Oliver - 03 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@jornadatop)

Com a era da tecnologia e os avanços digitais, tornou-se comum determinados aparelhos domésticos e outros itens, como controle remoto, utilizarem de pilhas.

Assim, como uma novidade gera custo, as pilhas acabam e logo, logo, tem-se a necessidade de comprar novas unidades para que seu controle continue funcionando.

Dessa forma, um truque de mestre viralizou nas redes sociais ensinando os internautas a economizar com as pilhas do eletrônico com um item que todo mundo tem em casa.

As pilhas do seu controle remoto da TV, som ou outro aparelho eletrônico qualquer acabam e você já vai comprar novas imediatamente?

Pois saiba que isso pode estar com os dias contados, pois o perfil no Instagram do @Jornadatop trouxe uma dica para economizar que bombou na web.

O truque consiste em colocar uma tira de papel alumínio bem encaixadinha na parte interna do controle remoto, nas áreas de positivo e negativo.

Na legenda, ele comenta: “dica muito top life hack que realmente funciona pra você quando precisar de uma pilha nova faça somente isso e você vai economizar e vai salvar sua vida”.

Na explicação, ele conta que uma única pilha consegue fazer o controle funcionar, enquanto que o papel alumínio conduz a energia de uma única pilha para todo o restante do aparelho.

O truque consiste em enrolar um pedaço de papel alumínio e colocar nas bases, onde a pilha que falhou não tem mais função.

Mas e aí, já experimentou essa técnica em casa?

Confira o vídeo completo:

