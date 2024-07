Entenda por que Anápolis é 20 anos mais velha que a idade comemorada no dia 31 de julho

Cidade seria uma das únicas do país que celebra a data da troca de nome, e não da emancipação

Samuel Leão - 03 de julho de 2024

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

Em 2024, a cidade de Anápolis irá celebrar 117 anos, dada da fundação no dia 31 de julho de 1907. Apesar de correta, essa contagem, na realidade, se baseia em outro acontecimento, e não na “independência” ou primeira fundação do município.

A questão é que, essa dita “data de nascimento”, na realidade foi a data de troca de nome da cidade, que antes era Vila Santana das Antas. Em um levantamento, realizada pelo pesquisador Jairo Alves Leite, é possível remontar esse trajeto e compreender que – na realidade, Anápolis completa 137 anos.

Princípio

Tudo começou com a clássica história da fazenda de Ana das Dores de Almeida, que decidiu ficar por aqui após um burrinho empacar com a imagem da Nossa Senhora de Santana, no ano de 1859. A partir daí, formou-se a chamada Fazenda das Antas, onde havia um engenho de açúcar.

A dona da imagem, devota da santa, resolveu que doaria a mesma para a capela que fosse construída na região. Com terras doadas por fazendeiros, o filho dela, Gomes de Souza Ramos, resolveu cumprir o sonho da mãe e construiu a atual matriz de Santana.

Assim, a cidade foi elevada ao patamar de Freguesia no dia 06 de agosto de 1873, pela Lei 514, com uma estimativa de 800 habitantes. Cerca de 14 anos depois, o local cresceu rapidamente e alcançou a marca aproximada de 3 mil habitantes.

Assim, foi novamente atualizado o status, que então definiu a Freguesia como uma Vila, no dia 15 de dezembro de 1887, desanexando o território de Pirenópolis. Portanto, nesta data, já teria ocorrido a emancipação oficial do que viria a ser Anápolis.

Reviravolta

Após certo tempo se consolidando como uma Vila, surgiu o ímpeto de troca do nome da cidade, efetivado pelo poder legislativo local no dia 31 de julho de 1907. Essa data então foi convertida no “dia do aniversário de Anápolis”, mas não imediatamente.

Apenas em 1956, quando uma comissão do Governo foi destacada para celebrar outro aniversário da cidade. Aquele seria o 70º ano desde a emancipação, contudo, por razões que podem ser consideradas publicitárias, tiveram outra ideia.

Se ignorassem o tempo ocorrido antes da mudança de nome, poderiam celebrar, naquele ano, o jubileu de ouro da cidade que, assim como nas bodas matrimoniais, representa 50 anos completos. Portanto, a data foi alterada e, ao antigo aniversário, restou apenas a simbólica homenagem feita pela Rua 15 de Dezembro.

Ainda segundo o pesquisador Jairo Alves Leite, a cidade seria uma das únicas do país que celebra a data da troca de nome, e não da emancipação. Deste modo, 20 anos da história local teriam sido deixados de lado para a nova métrica ser posta em prática.