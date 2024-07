Dominguinhos convoca sessão noturna para votar salários de prefeito, vereadores e secretários

Mudanças passam a vigorar a partir de fevereiro de 2025

Pedro Hara - 04 de julho de 2024

Domingos Paula, presidente da Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Presidente da Câmara de Anápolis, Dominguinhos (PDT) convocou sessão extra na noite desta quinta-feira (04), às 21h, para votar salários de prefeito, vereadores e secretários.

Rápidas apurou que a fixação desses valores anunciado no ato do chefe do Legislativo serve para corrigir os proventos em relação ao exercício de 2025.

Os aumentos passam a vigorar a partir do mês de fevereiro, a exemplo do que foi feito com os deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Veja os novos valores:

Prefeito: R$ 33.006,39

Vice-prefeito: R$ 24.754,79

Vereadores: 19.803,83

Secretários: R$ 19.803,83