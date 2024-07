Jorge e Mateus, Simone Mendes, Luan Santana e Samuel Rosa são destaques do final de semana em Goiás

Isabella Valverde - 04 de julho de 2024

Jorge e Mateus, Simone Mendes, Luan Santana e Samuel Rosa são as grandes atrações do final de semana. (Foto: Reprodução\Redes Sociais)

Se o final de semana já é bom, nas férias consegue ser melhor ainda. Então, para quem deseja se divertir ainda mais durante esse delicioso período, a boa notícia é que o que não vai faltar em Goiás é uma boa atração para curtir.

Para os adultos e para a criançada, atração boa é o que não vai faltar. Por isso, o Agenda Portal 6 selecionou as melhores opções para aqueles que desejam aproveitar em grande estilo.

Os fãs de romantismo e uma boa música podem se preparar, pois neste sábado (06), Jorge Mateus promete encantar a capital goiana com um show para lá de especial.

Como se a dupla queridinha do Brasil já não fosse bom o bastante, o festival “Único” ainda contará com a participação de Simone Mendes, Luan Santana, Clayton & Romário e Fred & Fabrício.

O super evento vai acontecer no estacionamento do Estádio Jonas Duarte, em Goiânia, a partir das 14. As entradas podem ser garantidas por meio do site Q2 Ingressos.

Também na capital, Samuel Rosa subirá aos palcos do Teatro Rio Vermelho no domingo (07), para uma mega apresentação da Aldeia Sesc de Artes.

O evento está marcado para acontecer a partir das 20h, sendo possível garantir os ingressos através da plataforma Sympla.

Para aqueles que buscam diverção com a criançada, uma boa pedida é aproveitar o Circo do Balão Mágico, que estará presente em Mineiros durante o final de semana.

Por fim, mas não por isso menos importante, em Anápolis os goianos poderão refletir com o projeto Circula Pressa, no Teatro Municipal. As entradas para o evento também podem ser garantidas por meio do site Sympla.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: