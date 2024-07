Passageiros flagram infestação de baratas em ônibus com destino a Anápolis: “não podia fechar os olhos que elas subiam na gente”

Mesmo com diversos insetos nas poltronas, teto e piso, veículo seguiu viagem normalmente

Davi Galvão - 04 de julho de 2024

Registro feito por passageira mostra a quantidade de baratas no interior do veículo. (Foto: Reprodução)

Pessoas acordando com baratas escalando pelos corpos, poltronas, tetos e piso do ônibus. Foi esta a agonizante realidade que os passageiros de um ônibus com destino a Anápolis tiveram de enfrentar para poderem concluir a viagem.

Daniele da Silva Santos, que estava no veículo, contou em entrevista ao Portal 6 que havia embarcados na cidade de Formosa, na noite desta segunda-feira (01), e estava acompanhada pelos filhos (de 14, 05 e 02 anos) quando se deparou com a infestação.

“Assim que as pessoas que estavam no ônibus repararam, não teve mais sossego. Foi horrível, meus filhos não queriam mais sentar, tiveram que vir no meu colo, a gente sentia elas [as baratas] subindo na gente”, relembrou.

Ela, assim como diversos outros passageiros, registraram em vídeo as diversas baratas que passeavam pelo veículo e se escondiam em meio ao estofado, cortinas e no interior dos assentos.

Conforme relatado pela anapolina, inicialmente, nenhum dos passageiros notou a infestação. Foi apenas nas proximidades de Brasília, em um dos intervalos da viagem, que se percebeu a quantidade expressiva dos insetos.

“Isso já era de noite, lá pelas 19h. Quem estava dormindo acordou com as baratas escalando o corpo. Depois a gente teve que ir a viagem inteira se abanando, sacudindo, sem nem apagar a luz para a gente ver se elas subiam na gente. Se fechasse os olhos para dormir, elas subiam na gente”, contou.

A passageira ainda disse que não teve escolha a não ser continuar a viagem, tendo em vista que o próximo ônibus sairia apenas de madrugada.

Daniele relatou que tentou contato com a viação Novo Horizonte – responsável pelo veículo – através das redes sociais, mas não teve nenhum tipo de retorno.

O Portal 6 tentou contato com a empresa, através do email fornecido pelo atendimento virtual, mas também não obteve resposta em tempo hábil. O espaço segue em aberto.