A Santa Casa de Misericórdia de Anápolis anunciou a retomada da oferta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na unidade de saúde.

A suspensão de novas internações, ocorrida em 25 de março, havia sido motivada por um atraso de quase R$ 2 milhões no repasse da prefeitura, referente a um convênio firmado para o funcionamento do hospital.

O impasse foi resolvido após mediação do Ministério Público, sendo que, no dia 29 de março, a Prefeitura firmou um acordo com a direção da Santa Casa para o pagamento da dívida, permitindo a retomada dos atendimentos no mesmo dia.

Conforme o acordo, os valores em atraso serão quitados em três parcelas: a primeira, de R$ 648 mil, foi paga em 31 de março; a segunda está prevista para 15 de abril; e a terceira, de 30 de abril, poderá ser prorrogada até 5 de maio.

Com a reabertura dos leitos, a unidade recebeu cinco novos pacientes na UTI e seis na enfermaria. As reservas cirúrgicas também foram normalizadas.

