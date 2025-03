Empresário de Anápolis descobre falha no aplicativo e ajuda iFood a evitar prejuízo milionário

Especialista em informática, Yuri Romano contou que sempre teve como hobby explorar bugs e falhas em sistemas, por diversão e curiosidade

Davi Galvão - 25 de março de 2025

Falha no Ifood foi descoberta pelo anapolino quase que por acidente. (Foto: Arquivo Pessoal)

Foi quase que por acidente que o engenheiro de software, Yuri Romano, descobriu uma falha gravíssima envolvendo o Ifood Benefícios e trabalhou junto da empresa para garantir que malfeitores não se aproveitassem desse bug, no que poderia representar um prejuízo milionário.

O empresário anapolino, de 30 anos, possui uma empresa de gestão de dados e atua na área de informática há mais de uma década e contou que sempre teve como hobby procurar por falhas e outros bugs em programas, desde em jogos, quando mais novo, até em sistemas mais complexos.

“Fazia totalmente por diversão e um pouco de curiosidade também. Mas nunca no sentido de tirar qualquer proveito. A intenção era sempre entender o porquê dessas falhas e, claro, comunicar os desenvolvedores para poderem corrigir”, explicou.

Foi então que, ainda em 2023, enquanto funcionário e usufruindo do Ifood Benefícios – uma espécie de vale alimentação e refeição – Yuri descobriu o bug no sistema.

Basicamente, no momento em que o usuário movimentava os valores, decidindo para qual conta o dinheiro iria, uma falha permitia com que, em vez de transferir a quantia, o valor fosse simplesmente duplicado. “Não foi algo proposital, mas eu imaginei, pela estrutura do layout e do app, que poderia acontecer”, detalhou.

Assim que percebeu o que havia ocorrido, o empresário contou tudo para a companheira e, conforme ele, não tiveram dúvida sobre o que fazer com a descoberta.

“A gente sabe que muitas pessoas poderiam se aproveitar disso, não contar para ninguém e ir levando. Mas a gente não é assim. A primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato, pelo e-mail, e explicar tudo”, relembrou.

Assim, a plataforma inicialmente pediu para que ele demonstrasse o passo a passo do bug, ao que ele novamente duplicou os valores, em aproximadamente R$ 40 mil. Assim, o Ifood efetuou as mudanças necessárias e corrigiu definitivamente a falha.

Yuri também publicou o ocorrido no Linkedin, com a postagem recebendo mais de 112 mil impressões em apenas um dia e até mesmo uma resposta do próprio Ifood, agradecendo pelo apoio.

Internautas também elogiaram a atitude do empresário, apontando que o resultado poderia ter sido bem diferente dependendo do caráter de outras pessoas.

“Parabéns, isso aí, agir com integridade sempre, esse é o melhor caminho!” e “Educação vem de berço amigo, parabéns pela atitude, eu faria o mesmo”, comentaram alguns usuários.

Confira a nota do Ifood sobre o episódio:

“O iFood Benefícios confirma que, em 2023, identificou uma falha específica em sua plataforma, que foi rapidamente solucionada. Na época, esta instabilidade também foi percebida e relatada por alguns usuários. A empresa reforça que, desde seu lançamento, investe continuamente na evolução de suas soluções e segue atenta às necessidades de seus clientes, aprimorando segurança, tecnologia, inovação e ferramentas tanto para o RH quanto para trabalhadores.”

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!