Prefeito de Caldas Novas está proibido de usar redes oficiais em benefício próprio

Caso descumpra sentença, Kleber Marra terá de pagar multa de R$ 50 mil

Pedro Hara - 04 de julho de 2024

Kleber Marra, prefeito de Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

A Justiça Eleitoral decidiu que o prefeito de Caldas Novas, Kleber Marra (MDB), está proibido de usar as redes oficiais da prefeitura em benefício próprio.

Rápidas teve acesso à sentença que condenou o atual chefe do Executivo. Compartilhada inicialmente no perfil pessoal de Marra no Instagram, a publicação foi replicada nos stories da rede social da Administração Municipal.

Na representação, argumentou-se que a conta oficial possui 4 mil seguidores, os quais poderiam ser redirecionados à página pessoal do prefeito, beneficiando a pré-candidatura e aumentando o engajamento, ferindo o princípio da isonomia entre os postulantes ao cargo.

Em caso de descumprimento da sentença, Kleber Marra terá de pagar multa de R$ 50 mil.