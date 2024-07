Equatorial pede ajuda aos moradores de Anápolis para identificar motorista que bateu e derrubou poste

Empresa quer buscar meios para que ele arque com prejuízo. Denúncias podem ser feitas de forma anônima

Samuel Leão - 05 de julho de 2024

Equatorial pede que a população denuncie, anonimamente, o responsável pelo acidente. (Foto: @victorsantos.jorn)

A Equatorial Goiás pede ajuda aos moradores de Anápolis para identificar o motorista que bateu violentamente contra um poste de energia na madrugada desta sexta-feira (05), no Bairro Santa Maria de Narazeth, em Anápolis. A intenção é que ele arque com os prejuízos, já que fugiu do local.

Após a colisão, a estrutura ficou completamente danificada – inclusive, escorada no veículo, um Chevrolet Montana – e com a fiação solta pela via, que ficou interditada.

Como o acidente ocorreu após uma possível perda de controle do carro, o dono é responsável pelo dano e terá que pagar pelos custos.

Para tanto, a distribuidora disponibiliza diversos canais para denúncia – que pode ser feita de forma anônima,

São eles: pelo aplicativo da Equatorial Goiás, disponível para Android e iOS, além dos canais via site www.equatorialenergia.com.br, o número 0800 062 0196 e o WhatsApp 62 3243-2020.