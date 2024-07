6 verbos da língua portuguesa que a maioria das pessoas conjuga errado

Mesmo sendo a principal língua do nosso país, você pode ter dificuldade na hora de falar ou escrever esses termos

Pedro Ribeiro - 06 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Embora a conjugação de verbos seja uma habilidade que desenvolvemos desde cedo, existem alguns termos no português que são verdadeiros quebra cabeça.

Além disso, essas palavras parecem soar muito estranho quando tentamos conjugar.

Por isso, é muito importante conhece-los e entender algumas regras que facilitam a fala e a escrita.

1. Reaver

Para começar, este é uma palavra que, frequentemente, é conjugado de forma errada.

Isso porque, o verbo reaver é irregular e defectivo, ou seja, não é possível conjuga-lo em todas as pessoas e tempos verbais.

Entre as formas irregulares são conjugadas com o radical reouv-, como: reouve, reouveram, reouvesse, reouvéssemos.

2. Requerer

Embora o termo requerer seja derivado de querer, a conjugação de requerer não segue o mesmo padrão em todos os tempos: eu quero – eu requeiro; eu quis – eu requeri.

3. Intermediar

A palavrar intermediar, é derivada de mediar.

Além disso, faz parte de um grupo de verbos terminados em -iar que são irregulares porque são formados com o ditongo ‘ei’ nas suas formas rizotônicas, ou seja, sempre que a sílaba tônica está no radical da palavra.

Assim, as palavras intermedio, intermediam e intermedie estão erradas. Eu intermedeio, ele/ela/você intermedeia, eles/ elas/ vocês intermedeiam, são as maneiras corretas.

4. Maquiar

Como dito anteriormente, existem alguns verbos terminados em -iar que apresentam conjugações irregulares.

Contudo, maquiar, não faz parte desses verbos, apresentando a conjugação regular se tratando de primeira pessoa.

Desse modo, não existem as formas maqueio, maqueia, maqueiam. O correto é maquio, maquia, maquiam.

5. Polir

O verbo polir apresenta formas irregulares, com o radical pul-: eu pulo, eles pulem, que eu pula.

Assim, as formas verbais pole e polem estão erradas.

Contudo, esse verbo é frequentemente confundido com o verbo pular, a única forma verbal em comum é eu pulo, no presente do indicativo.

6. Compelir

Por fim, apesar de compelir ser um verbos regular, apresenta uma variação vocálica no radical, isso é, passa a vogal ‘e’ para a vogal ‘i’ nas suas formas rizotônicas.

Ou seja, quando a sílaba tônica está no radical: eu compeli, eu compilo, que eu compila.

