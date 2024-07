Abertas inscrições para curso gratuito de especialização

Serão 200 vagas disponibilizadas na modalidade EAD

Pedro Ribeiro - 06 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/ Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Nos últimos dias, o Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) abriu as inscrições para curso gratuito de especialização.

A instituição que é uma das mais é uma das renomadas de Minas quando se trata de ensino superior no estado.

Além disso, realizar uma capacitação é muito bom para o seu currículo profissional, melhor ainda se tudo isso for feito no modelo à distância (EAD) e totalmente gratuita.

Pois bem, as inscrições ficaram disponíveis até o dia 19 de julho.

Abertas inscrições para curso gratuito de especialização

De acordo com o Edital publicado pelo IFMG, a instituição está oferecendo 200 vagas imediatas.

Metade dessas vagas são destinadas a servidores da rede municipal de ensino da cidade de Piumhi (MG) e as outras 100 (cem) são para candidatos de todo país.

A proposta do curso é promover formação de professores do ensino básico. Para isso serão analisandos conceitos educacionais e maneiras para atualizar metodologias e tecnologias dentro da sala de aula.

O curso gratuito de especialização tem duração de 360 horas. Nas aulas, os profissionais terão contato com disciplinas como: Educação Inclusiva, Educação Étnico-Racial, Metodologias Inovadoras e Metodologias Ativas.

Para selecionar os candidatos, será realizada uma análise do Barema, isto é, do currículo do candidato. Será levado em consideração como formação Acadêmica e experiência profissional.

Ao final do processo, 0 resultado da classificação será anunciada no site da instituição, seguindo a ordem decrescente de pontuação e os critérios do certame.

As inscrições para curso gratuito de especialização devem ser realizadas até o dia 19 de julho de 2024, pelo formulário que está nesse link.

Não perca tempo e se inscreva o quanto antes!

Para mais informações acesse o site do IFMG.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!