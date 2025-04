Advogada revela melhor dia para pedir demissão: “poucas pessoas conhecem isso”

Se demitir sem planejamento pode custar um bom dinheiro no final do mês

Pedro Ribeiro - 18 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você está pensando em pedir demissão — seja porque não aguenta mais a rotina atual, quer tirar um tempo para si ou já está com um novo projeto engatilhado — saiba que o momento da saída importa (e muito!).

Sim, é possível sair do seu emprego em qualquer dia da semana, mas fazer isso sem planejamento pode custar um bom dinheiro no final do mês.

Existe um dia ideal para isso — e a maioria das pessoas simplesmente não faz ideia.

Em um vídeo publicado no Instagram, a advogada Beatriz Brigatto (@beatrizbrigatto), com mais de 1,5 milhão de seguidores, explicou os direitos de quem está prestes a se desligar de um emprego.

E, diferente do que muita gente pensa, não basta apenas entregar a carta de demissão e simplesmente sair.

Segundo ela, o segredo está na combinação do dia da semana com a data do mês.

De acordo com a advogada, o melhor dia para pedir demissão é numa segunda-feira, depois do dia 15.

Parece detalhe, mas a lógica é bem estratégica — e faz total diferença no seu bolso.

Ao pedir demissão numa segunda-feira, você garante o pagamento referente ao descanso remunerado do final de semana anterior.

Mesmo que você não trabalhe aos sábados ou domingos, a empresa é obrigada a pagar esse período caso você ainda esteja oficialmente contratado.

Além disso, ao trabalhar pelo menos 15 dias do mês, você assegura o direito a mais uma fração do 13º salário proporcional.

Em outras palavras: mesmo que você vá embora no dia 16, por exemplo, ainda tem direito a receber como se tivesse trabalhado o mês inteiro.

Ou seja, sair no início do mês pode ser um péssimo negócio.

Vale lembrar também que, mesmo pedindo demissão por vontade própria, você ainda tem direito a férias proporcionais + 1/3, além do salário dos dias trabalhados e, claro, o aviso prévio (se for cumprido ou indenizado).

Então, se você está planejando pedir demissão, faça isso com estratégia.

Evite decisões impulsivas e pense como um profissional que valoriza o próprio trabalho — e o próprio dinheiro.

Afinal, sair do emprego pode ser o início de uma nova caminhada, mas começar com o pé direito (e o bolso mais cheio) faz toda a diferença.

