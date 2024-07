Aprenda a fazer delicioso bolo de cenoura que já sai do forno recheado e não vai trigo na receita

Esse preparo é muito prático, rápido e saudável

Pedro Ribeiro - 06 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Chef Léo Oliveira)

As receitas de bolo de cenoura começaram a aparecer em livros de culinária pela Europa, há séculos atrás.

Nos Estados Unidos, a recita ganhou popularidade com a chegada dos imigrantes na América do Norte.

No Brasil, contudo, a receita possui uma versão única que é bastante diferente da americana.

O preparo brasileiro geralmente envolve bater cenouras cruas no liquidificador com óleo e açúcar, criando uma massa homogênea que é misturada com farinha e fermento antes de assar.

O resultado é um bolo delicioso e com uma cor única.

Além disso, por aqui, finalizamos o preparo cobrindo-o com uma deliciosa calda de chocolate ou até mesmo brigadeiro.

Pensando nisso, fomos buscar uma receita para inovar na hora de preparar o seu bolo de cenoura.

Ademais, esta receita é muito prática, rápida e saudável.

Ingredientes

– 3 ovos

– 1 cenoura média (cerca de 180g)

– 80ml de azeite ou óleo de coco

– 4 colheres (sopa) de açúcar demerara ou adoçante (60g)

– 110g de farinha de arroz (½ xícara + 3 colheres de sopa)

– 1 colher (sopa) de fermento químico

Para o recheio (Brigadeiro zero açúcar)

– 250ml de leite desnatado

– 2 colheres (sopa) de adoçante ou açúcar demerara

– 2 a 3 colheres (sopa) de cacau 100%

– 1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo

Primeiramente, faça o brigadeiro com os ingredientes listados anteriormente.

Para isso, em panela coloque todos os itens e, usando o fogo baixo, mexa bastante até que o preparo tome forma.

Depois, deixe esfriar na geladeira enquanto faz a massa do seu bolo de cenoura.

Para isso, coloque no liquidificador os ovos, azeite (ou óleo de coco), açúcar (ou adoçante) e cenoura.

Nesse processo, você pode deixar batendo por cerca de 5 minutos.

Feito isso, adicione a farinha de arroz e bata por mais 2 minutos.

Com a ajuda de uma colher, acrescente o fermento e misture delicadamente até que incorpore na massa.

Na forma que você de sua preferência, unte com farinha de arroz.

Agora vai a grande dica para fazer seu bolo de cenoura que sai recheado do forno.

Primeiro, distribua uma parte da massa na assadeira, depois vá intercalando com colheradas do brigadeiro. Depois, complete com o restante do preparo.

Asse o preparo no forno pré-aquecido a 180º por aproximadamente 30 minutos ou até você perceber que o bolo começou a dourar.

Para ter certeza de que está totalmente assado, faça o teste do palito de dente. Basta inserir o palito dentro do da massa, se ele sair limpinho é que já está pronto para sair do forno.

Quando estiver finalizado, espere esfriar um pouco e pronto! Não é incrível?

Esse bolo de cenoura recheado é uma ótima pedida para o lanche da tarde acompanhado de um delicioso cafézinho.

