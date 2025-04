Universidade de Stanford está com inscrições abertas para 10 cursos gratuitos e à distância

Agora qualquer pessoa pode estudar em uma das melhores universidades do planeta e sem sair de casa

Pedro Ribeiro - 13 de abril de 2025

(Foto: Divulgação/MCTIC)

Se você está procurando cursos gratuitos de qualidade, com conteúdo atual e professores renomados, essa é a sua chance.

A Universidade de Stanford, uma das instituições mais respeitadas do mundo, está com inscrições abertas para 10 cursos online, 100% gratuitos e acessíveis a qualquer pessoa com conexão à internet.

Essa iniciativa é parte do compromisso de Stanford em democratizar o conhecimento.

Ou seja, agora qualquer pessoa pode estudar em uma das melhores universidades do planeta — sem sair de casa.

Stanford é referência global em inovação, tecnologia e pesquisa científica. Localizada na Califórnia (EUA), a universidade sempre esteve entre as três melhores do mundo.

Seus cursos são reconhecidos não apenas pela qualidade do conteúdo, mas também pelo impacto que geram na vida profissional e acadêmica dos alunos.

A boa notícia? Você não precisa pagar nada para ter acesso a tudo isso.

Os cursos gratuitos estão disponíveis nas plataformas Coursera, edX e Stanford Online.

São aulas gravadas, com acesso imediato, que você pode assistir no seu ritmo e nos horários que quiser.

Além disso, alguns deles já têm legenda em português — um ótimo apoio para quem não é fluente em inglês.

O que você pode aprender?

A lista inclui temas variados, que vão desde saúde e ciências sociais até economia e desenvolvimento pessoal. Veja os 10 cursos gratuitos já disponíveis:

Saúde Internacional da Mulher e Direitos Humanos;

Redes Sociais e Econômicas: Modelos e Análise;

Análise Organizacional;

Nutrição Infantil e Culinária;

Princípios de Economia;

A Ameaça do Terrorismo Nuclear;

Profeta Americano: A Vida Interior e a Visão Global de Martin Luther King Jr.;

Introdução à Alimentação e Saúde;

Fundamentos Moleculares da Medicina;

Projetando Sua Carreira.

Todos esses conteúdos foram desenvolvidos por professores internacionalmente reconhecidos.

Isso significa que você terá acesso a um ensino de altíssimo nível — de graça.

Como se inscrever nos cursos?

É simples e rápido. Siga o passo a passo:

Acesse o site oficial Stanford Online, ou procure o curso desejado diretamente nas plataformas Coursera ou edX; Crie uma conta gratuita; Escolha o curso de interesse; Clique em “Inscreva-se gratuitamente”.

Pronto! Você já poderá começar a estudar.

Esses cursos gratuitos são uma excelente oportunidade para quem quer aprender algo novo, se atualizar, mudar de área ou até fortalecer o currículo.

Além disso, estudar com Stanford é um diferencial que pode abrir portas em entrevistas de emprego, processos seletivos e até em programas de pós-graduação.

Então, aproveite. Com apenas uma conexão à internet, você pode transformar seu tempo livre em aprendizado real.

Não precisa pagar nada. Não precisa se deslocar. Só precisa querer aprender.

