Identificado casal que morreu em grave acidente entre carros de passeio em Anápolis

Outro condutor teve de ser encaminhado até o HEANA por conta dos ferimentos

Davi Galvão - 06 de julho de 2024

Vítimas do acidente foram identificadas pelas autoridades. (Foto: Reprodução)

Foram identificadas as duas vítimas fatais do grave acidente ocorrido na GO-222, em Anápolis, na tarde deste sábado (06).

João Eurípedes Rezende de Moraes, de 67 anos, e Sione Pereira da Silva Morais, de 57, não resistiram aos ferimentos e tiveram o óbito constatado ainda no local.

Conforme as autoridades policiais, ao chegaram no local da colisão entre os dois veículos, encontraram o automóvel modelo Fiat Siena tombado, com o casal ainda no interior.

O óbito das vítimas foi atestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O condutor do outro veículo, que era o único ocupante do carro, estava consciente e apresentava lesões no rosto, traumatismo cranioencefálico leve e trauma no tórax, sendo encaminhado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Imagens do acidente mostram que um dos automóveis chegou a capotar e afundar na frente do outro carro, tamanha a força do impacto.