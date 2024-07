Grave acidente entre carros de passeio deixa dois mortos em Anápolis

Condutor do outro veículo também ficou ferido e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros

Davi Galvão - 06 de julho de 2024

Estado dos carros após a colisão. (Foto: Reprodução)

Um casal de idosos faleceu em um grave acidente na GO-222, em Anápolis, após colidirem contra outro veículo, que também trafegava pela via. O caso ocorreu na tarde deste sábado (06).

Até o momento, apenas uma das vítimas fatais foi identificada como sendo João Eurípedes Rezende de Moraes, de 67 anos.

O motorista do outro veículo apresentou ferimentos e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Imagens do acidente mostram que um dos automóveis chegou a capotar e afundar na frente do outro carro, tamanha a força do impacto.

Autoridades policiais estiveram presentes no local e solicitaram os laudos de exames cadavéricos, além de uma perícia para determinar as causas do ocorrido.

Os corpos foram deixados sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML).