As 6 cobras mais venenosas do Brasil e o lugar onde elas podem ser encontradas

Uma simples gota do veneno de algum desses animais é capaz de causar problemas graves

Pedro Ribeiro - 07 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/ Ivan Mattos/Zoológico de Brasília)

De maneira geral, as cobras não são muito amigáveis.

No entanto, são importantes para controlar os ecossistemas.

Além disso, a adaptação desse animal é algo incrível, podendo viver desde florestas tropicais, desertos e até mesmo na água.

No Brasil, um país de dimensão continental, é possível encontrar cobras venenosas nos mais diversos locais. Você sabe quais são e quais animais vivem por lá?

Confira!

1. Cobra-coral verdadeira

Apesar do seu pequeno tamanho, não se deixe enganar. A cobra-coral verdadeira é a cobra mais venenosa do Brasil!

Conhecida por sua coloração distintiva de anéis vermelhos, pretos e brancos ao longo do corpo, ela pode ser encontrada nos estados do Norte do país além de: São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná.

As toxinas do seu veneno são fatais. Se for picado por uma dessas o socorro precisa ser realizado imediatamente.

2. Jararacuçu

Entre as cobras mais venenosas do Brasil, Jararacuçu é uma serpente que prefere ficar escondida durante o dia, caçando principalmente à noite.

Além de ser considerada a segunda maior cobra venenosa encontrada em nosso território.

Apesar de ser conhecida por ser menos agressiva do que algumas, ela deve ser tratada com muito cuidado devido ao seu veneno potente.

A toxina pode causar insuficiência respiratória e até mesmo hemorragia cerebral.

Esse animal é muito presente no Sul e no Sudeste do país, além do Mato Grosso do Sul.

3. Surucucu

Também conhecida como surucucu pico-de-jaca, essa criatura pode ser localizada na floresta Amazônica e na Mata Atlântica.

Conhecida por ser a maior cobra venenosa da América, esse animal pode alcançar até três metros de comprimento.

Embora seu veneno seja poderoso, a espécie raramente ataca humanos e geralmente prefere evitar o contato.

4. Cascavel

Essa daqui é quase uma ‘celebridade’. Conhecida por ser uma das cobras mais populares (e venenosa) do Brasil, a cascavel está presente em todos os estados do território nacional, com exceção do Acre.

Essa ‘belezinha’ possui um corpo robusto e geralmente de cor marrom ou cinza, com manchas ou bandas mais escuras ao longo do corpo.

O que a distingue das outras cobras é o chocalho na ponta da cauda, que é composto por segmentos de queratina que se agita quando a serpente é perturbada.

5. Jararaca de Alcatrazes

Apesar de ser considerada pequena em relação as outras espécies de jararacas, ela tem um veneno 10 vezes pior!

Localizada no estado de São Paulo, mais precisamente na Ilha de Alcatrazes, geralmente é solitária e caça pequenos mamíferos, aves e outros animais que fazem parte de sua dieta.

6. Caiçara

Além de ser considerada uma das cobras mais venenosas do Brasil, ela também considerada a mais agressiva!

Com um bote rápido e quase sempre certeiro, esse animal está no Sudeste brasileiro.

A sua picada é capaz de destruir as fibras musculares e tecidos da pessoa.

