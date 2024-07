Idosa é encontrada morta dentro de ônibus na rodoviária de Anápolis

Motorista do veículo foi quem notou situação e acionou uma equipe do SAMU

Gabriella Pinheiro - 07 de julho de 2024

Terminal Rodoviário de Anápolis. (Foto: Felipe Homsi)

Um rotineiro trajeto foi marcado por uma fatalidade para um motorista de ônibus, de 38 anos, que se deparou com uma idosa, de 64 anos, morta dentro do veículo. O caso aconteceu no Terminal Rodoviário de Anápolis, na madrugada deste domingo (07).

A situação teria sido vista pelo condutor por volta das 03h, quando o profissional, que saiu de Teresina, no Piauí, e estava à caminho de Goiânia, parou o veículo para uma pausa em Anápolis.

Ao passar pelas poltronas, decidiu chamar a passageira e não recebeu nenhuma resposta. Foi então que notou que a mulher estava com a pele fria.

Assim, ele acionou uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que compareceu no local e atestou o óbito.

Conforme o médico responsável pelo atendimento, a vítima não tinha sinais de violência. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado e recolheu o corpo.