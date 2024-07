Os signos com sorte e que mais vão ganhar dinheiro no mês de julho

Gabriella Licia - 07 de julho de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Alguns signos com sorte podem ter uma excelente surpresa em julho, recebendo uma quantia de dinheiro inesperada, além de boas oportunidades de emprego e reconhecimento.

Esses nativos passaram por muitos altos e baixos ao longo do primeiro semestre deste ano, com foco na vida profissional. Agora, é hora de colher os frutos de todo o esforço feito.

Quer saber quem são os signos com sorte deste mês? Então confira a lista abaixo, junto com as dicas do horóscopo! (Leia considerando o Sol, ascendente e Mercúrio).

Os signos com sorte e que mais vão ganhar dinheiro no mês de julho:

1. Touro

O campo financeiro dos taurinos no mês de julho apresenta grandes mudanças! Com foco em acordos, negociações e aumento de ganhos, vocês poderão agir com uma mentalidade mais otimista e corajosa, deixando de lado o apego às raízes.

O resultado esperado é a saída da zona de conforto e a disposição para arriscar mais, superando aquele medo constante.

No entanto, o mês pode terminar com ainda mais intensidade devido ao Mercúrio retrógrado, que inicia no dia 05 de agosto. Portanto, é prudente tomar todas as iniciativas antes dessa data.

2. Virgem

Os virginianos também estão na lista dos signos com sorte e podem receber o reconhecimento merecido no trabalho, sendo recompensados com uma boa quantia de dinheiro antes do início da retrogradação de Mercúrio.

Neste período, este signo estará focado em obter resultados positivos.

Não se surpreendam com o aumento de ligações. A comunicação nesta primeira quinzena estará favorável para desenvolver um bom network, ampliando suas conexões e aumentando as chances de conseguir o salário dos sonhos.

Não desperdicem as oportunidades e avaliem bem as propostas!

3. Escorpião

Devido à dedicação e intensidade no trabalho, os escorpianos seguem também entre os signos com sorte. Diante disso, existem oportunidades de sucesso, realização de ambições e progresso em suas atividades.

Se você está idealizando novas oportunidades de emprego, a primeira quinzena do mês de julho pode ser o momento ideal para encontrar e receber mais dinheiro.

