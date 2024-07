Vídeo mostra momento exato em que motorista atropela pedestre com carrinho de bebê no Munir Calixto

Condutor teria tentado fugir do local após o ocorrido, despertando a fúria de populares, que o perseguiram e mataram

Thiago Alonso - 07 de julho de 2024

Imagens registraram momento da colisão. (Foto: Reprodução)

Vídeos de câmeras de segurança da região do Setor Industrial Munir Calixto, em Anápolis, registraram o momento exato em que um motorista atropela uma pessoa.

Logo após a colisão, o condutor teria fugido do local, despertando a fúria de populares, que se indignaram com a gravidade do atropelamento e a aparente fuga.

Sendo assim, o motorista foi perseguido, capturado e posteriormente morto por dois jovens.

Nas imagens de segurança, é possível ver quando ele atinge o pedestre, que aparece empurrando um carrinho de bebê.

A vítima sobreviveu ao impacto e foi levada às pressas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), visto que, com o impacto, teve um pé amputado, além de outra fratura exposta.

O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).