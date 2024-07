CBF faz post motivacional após queda da Copa América e nos 10 anos do 7 a 1

Entidade ponderou que perder faz parte da história da seleção, mesmo sendo a mais vezes campeã do mundo

Folhapress - 08 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/Lucas Figueiredo/CBF)

A CBF publicou um vídeo motivacional nas redes sociais frisando que a seleção brasileira masculina vai se reerguer.

A entidade ponderou que perder faz parte da história da seleção, mesmo sendo a mais vezes campeã do mundo. O raciocínio se baseia na matemática para afirmar que, em uma Copa, apenas um país ganha, enquanto outros 31 perdem. Além disso, o Brasil conquistou o mundo cinco vezes, mas perdeu outras 17 edições.

O vídeo destaca que o Brasil vai se reerguer e crava: “Já decretaram nosso fim mais de uma vez e a gente voltou a mostrar quem manda”. A CBF recuperou fotografias e recortes de jornais antigos e reforçou o novo slogan, o do “Brasil com S”, para ressaltar que a seleção segue no jogo.

A publicação, que vem após a eliminação na Copa América, foi feita no dia dos 10 anos da goleada sofrida por 7 a 1 para a Alemanha, na Copa de 2014. O Brasil não vence a Copa há mais de 20 anos e vive um jejum de cinco, sendo o último título o da Copa América de 2019 – a seleção olímpica conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de 2020.

Somos a seleção mais vencedora do planeta, mas perder faz parte da nossa história. Perdemos mais do que ganhamos. É matemática; na Copa, um ganha e 31 perdem. Ganhamos cinco Copas, perdemos 17. Não vencer constrói a vitória. Mas é sempre bom lembrar, já estivemos nesse mesmo lugar antes.

Já decretaram nosso fim mais de uma vez e a gente voltou a mostrar quem manda. Uma, duas, cinco vezes. Tem quem chame a gente de cai cai, mas nenhum outro povo sabe se levantar como o brasileiro. O Brasil com S é também de superação, sangue, suor.

Por isso, enquanto a bola for redonda e fizer as curvas do nosso jeito de ser, estamos no jogo. This is Brasil, lembra? Perdemos hoje, mas o amanhã é logo ali. E amanhã, acredite, nós vamos vencer. CBF, em vídeo