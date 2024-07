Grandes estreias chegam aos cinemas de Aparecida de Goiânia; confira os filmes em cartaz

Ruan Monyel - 08 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/Universal Pictures/Umbrella Entertainment)

Em Aparecida de Goiânia, grandes estreias de diferentes gêneros prometem atrair públicos de todas as idades, oferecendo filmes com cenas horripilantes e animações cheias de humor e encanto.

Durante a primeira semana das férias escolares, uma programação diversificada está disponível para o público, sendo a oportunidade perfeita para curtir um filme com toda a família.

Para a criançada, o mais novo longa da famosa franquia dos Minions, “Meu Malvado Favorito 4”, é a grande aposta. No filme, o ex-vilão Gru passa pelo dilema de dividir o tempo entre a família e as diversas aventuras com seus companheiros amarelos. Veja o trailer:

Os amantes de um bom filme de terror também têm motivos para comemorar, pois o aclamado “Entrevista com o Demônio” estreou nos cinemas de Aparecida de Goiânia.

No longa, um programa de TV dos anos 70, na tentativa de recuperar sua audiência, recebe a única sobrevivente de um suicídio em massa de uma comunidade satã. Porém, o que o apresentador não poderia imaginar é que o ato desencadearia acontecimentos macabros. Assista ao trailer:

Outra ótima opção para a criançada é a animação “Divertida Mente 2”, que alcançou mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria e vem emocionando espectadores de todas as idades.

Uma dose extra de suspense é sempre bem-vinda e, nesse caso, o filme “Um Lugar Silencioso: Dia Um” é a opção perfeita, já que a ficção une cenas eletrizantes a momentos marcantes de tensão.

Agora é só correr para garantir os ingressos e curtir uma sessão com toda a família.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!