Homem é esfaqueado na cabeça em frente ao Planetário de Anápolis

Caso teve início após uma confusão generalizada envolvendo dupla de criminosos, que acabou sendo presa

Gabriella Pinheiro - 08 de julho de 2024

A primeira hora desta segunda-feira (08) foi marcada por uma briga generalizada entre homens, com direito a esfaqueamento e mandado de prisão. A confusão aconteceu no JK Nova Capital, em Anápolis.

Todo o caso começou na Avenida Jamel Cecílio, em frente ao Planetário. Por volta das 00h, um casal estava na via, juntamente com um amigo.

Em um dado momento e por motivos desconhecidos, dois homens armados com uma faca chegaram e foram em direção ao colega da dupla, iniciando uma briga.

A vítima acabou sendo esfaqueada na cabeça, ficando com um forte sangramento. A Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no local.

Informados sobre fatos, os militares iniciaram as diligências para encontrar os supostos autores. Um deles, que estava em porte da arma branca, foi encontrado escondido atrás do veículo, com um braço ensanguentado. Junto dele, estava o outro suposto autor.

Durante uma consulta no sistema, os policiais encontraram um mandado de prisão em aberto contra o suspeito que estava com o ferimento.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros foram chamados e estiveram no local para atendimento. Após o socorro, as partes foram encaminhadas até a Central de Flagrantes para os devidos procedimentos legais.