Homem que teve pé amputado em acidente no Munir Calixto é foragido da Justiça

Condutor do carro acabou sendo morto após tentar fugir do local e ser esfaqueado por populares

Samuel Leão - 08 de julho de 2024

Homem atingido em acidente no Industrial Munir Calixto era foragido do DF. (Foto: Reprodução)

Um novo desdobramento no caso do acidente em que um homem que teve de amputar um dos pés, após acidente de trânsito, veio à tona, após ser descoberto que a vítima é, na realidade, um foragido da Justiça do Distrito Federal (DF).

A situação ocorreu na tarde deste domingo (07), no bairro Industrial Munir Calixto. Após o condutor do veículo passar em alta velocidade, o suspeito teria ficado com diversas fraturas pelo corpo.

Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde se constatou a necessidade da amputação de um dos pés.

No entanto, após ser recebido pela equipe médica, foi descoberto que o homem havia passado uma identidade falsa, sendo assim, a Polícia Militar (PM) acionada.

Assim, a vítima do atropelamento foi encontrado nos sistemas e descobriu-se que ela era foragida da Justiça.

Deste então, militares passaram a acompanhar a estadia dele no Heana. Ele continua recebendo atendimento médico na unidade, mas deverá ser encaminhado, logo que se recuperar, para o presídio.

Até o momento, não foi revelado qual crime o foragido teria cometido.

Em tempo

Vale destacar que o condutor envolvido no acidente foi morto por pedestres, após tentar fugir do local.

Ele teria sido perseguido e esfaqueado por populares. O motorista não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito.

Agora, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).